Sigurmark Arsenal í uppbótartíma

Gabriel Magalhaes fagnar sigurmarkinu.
Gabriel Magalhaes fagnar sigurmarkinu. AFP/Andy Buchanan
Arsenal hafði betur gegn Newcastle, 2:1. á útivelli í 6. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Arsenal er nú með 13 stig í öðru sæti, tveimur stigum frá toppliði Liverpool. Newcastle er áfram í 15. sæti með sex stig.

Gestirnir í Arsenal héldu að þeir væru að fá vítaspyrnu á 14. mínútu þegar Nick Pope í marki Newcastle tók Viktor Gyökeres niður innan teigs. Eftir skoðun myndbandsdómara var vítaspyrnan dregin til baka þar sem Pope snerti boltann örlítið fyrst.

Leandro Trossard var nálægt því að koma Arsenal yfir á 26. mínútu þegar hann komst í gott færi en skaut í nærstöngina.

Joelinton úr Newcastle tæklar Bukayo Saka hjá Arsenal í dag.
Joelinton úr Newcastle tæklar Bukayo Saka hjá Arsenal í dag. AFP/Andy Buchanan

Það voru svo heimamenn sem komust yfir á 34. mínútu þegar Nick Woltemade skallaði boltann í netið eftir góða fyrirgjöf frá Sandro Tonali og var staðan í leikhléi 1:0, Newcastle í vil.

Þannig var staðan allt fram að 85. mínútu þegar gestirnir sigruðust loksins á Nick Pope, sem hafði varið nokkrum sinnum mjög vel. Mikel Merino skallaði boltann þá í stöng og inn úr teignum eftir stutt horn og fyrirgjöf frá Declan Rice.

Stefndi allt í að liðin myndu skipta með sér stigunum þegar Gabriel Magalhaes skoraði sigurmark Arsenal með skalla eftir horn frá Martin Ödegaard og Lundúnaliðið fagnar væntanlega alla leið heim.

