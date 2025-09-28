Slot óánægður með Frimpong

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var ekki ánægður með varnarleik Jeremie Frimpong í sigurmarki Crystal Palace í leik liðanna í gær.
Leiknum lauk með sigri Crystal Palace, 2:1, og skoraði varamaðurinn Eddie Nketiah sigurmarkið á lokaandartökum uppbótartímans.
Frimpong var að dekka Nketiah þegar Crystal Palace tók langt innkast inn á vítateig Liverpool manna. Í stað þess að halda stöðu sinni ákvað Frimpong að hlaupa fram völlinn í þeirri von að hefja skyndisókn en þá skildi hann Nketiah eftir einn og óvaldaðan í vítateig Liverpool sem endaði með því að Englendingurinn skoraði sigurmarkið.
„Einn af okkar leikmönnum hljóp af stað fram því hann vildi fara upp í skyndisókn sem þjónaði engum tilgangi þar sem leiktíminn var búinn. Hann var of sókndjarfur sem varð til þess að þeir skoruðu og við töpuðum,“ sagði Slot eftir leikinn í gær.