Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.9.2025 | 15:02

Sterkur endurkomusigur Aston Villa

Ollie Watkins fagnar marki sínu gegn Fulham í dag.
Ollie Watkins fagnar marki sínu gegn Fulham í dag. AFP/Darren Staples

Aston Villa tók á móti Fulham í fyrri leik dagsins í ensku úvalsdeildinni í fótbolta en leikið var á Villa Park leikvanginum í Birmingham. Aston Villa vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu í deildinni, 3:1.

Eftir sigurinn er Aston Villa í 16. sæti deildarinnar með sex stig en Fulham situr í því 10. með átta stig.

Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir heimamenn en á 3. mínútu leiksins skoraði Raul Jimenez gott skallamark eftir hornspyrnu frá Sasa Lukic og gestirnir komnir yfir.

Ollie Watkins batt enda á markaþurrð sína og skoraði gott mark eftir sendingu innfyrir vörnina frá Lucas Digne á 37. mínútu. Watkins fékk þá boltann og setti hann fallega yfir Bernd Leno í marki Fulham.

John McGinn kom Aston Villa yfir á 49. mínútu með góðu skoti fyrir utan teig og aðeins tveimur mínútum síðar skoraði varamaðurinn Emiliano Buendia með skoti af stuttu færi og gulltryggði Aston Villa langþráð og dýrmæt þrjú stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það er galið að barnið mitt sé dáið“ Málningin í Vesturbæjarlaug tekin að flagna á ný 428 sérfræðingar í mat og snyrtingu á fimm árum Borgin valdi að auka umferðartafir
Fleira áhugavert
Ekki taka mark á gagnrýni Bílvelta eftir flótta undan lögreglu: Þrír á sjúkrahús Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer Móðirin gerði sér upp krabbamein
Loka