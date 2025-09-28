Sterkur endurkomusigur Aston Villa

Aston Villa tók á móti Fulham í fyrri leik dagsins í ensku úvalsdeildinni í fótbolta en leikið var á Villa Park leikvanginum í Birmingham. Aston Villa vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu í deildinni, 3:1.
Eftir sigurinn er Aston Villa í 16. sæti deildarinnar með sex stig en Fulham situr í því 10. með átta stig.
Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir heimamenn en á 3. mínútu leiksins skoraði Raul Jimenez gott skallamark eftir hornspyrnu frá Sasa Lukic og gestirnir komnir yfir.
Ollie Watkins batt enda á markaþurrð sína og skoraði gott mark eftir sendingu innfyrir vörnina frá Lucas Digne á 37. mínútu. Watkins fékk þá boltann og setti hann fallega yfir Bernd Leno í marki Fulham.
John McGinn kom Aston Villa yfir á 49. mínútu með góðu skoti fyrir utan teig og aðeins tveimur mínútum síðar skoraði varamaðurinn Emiliano Buendia með skoti af stuttu færi og gulltryggði Aston Villa langþráð og dýrmæt þrjú stig.