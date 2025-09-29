Fjölgar á meiðslalistanum hjá Chelsea

Þeir Moisés Caicedo, Joao Pedro og Andrey Santos, leikmenn Chelsea, eru allir tæpir vegna meiðsla fyrir leikinn gegn Benfica í 2. umferð Meistaradeildarinnar í fótbolta á morgun.
Þetta tilkynnti Enzo Maresca, stjóri Chelsea, á blaðamannafundi í morgun en Cole Palmer, ein stærsta stjarna liðsins, er einnig frá vegna meiðsla.
Chelsea tapaði fyrir Bayern München á útivelli í 1. umferðinni, 3:1, á meðan Benfica tapaði fyrir Qarabag á heimavelli, 3:2.
Eftir leikinn var Bruno Lage rekinn sem þjálfari liðsins og var José Mourinho ráðinn í stað Lage en Mourinho þekkir afar vel til á Stamford Bridge eftir að hafa stýrt Chelsea á árunum 2004 til 2007 og svo aftur árin 2013 til 2015.