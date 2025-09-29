Forráðamenn Real horfa áfram til Englands

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni eru með augastað á miðjumönnunum Enzo Fernández og Moisés Caicedo.
Það er TBR Football sem greinir frá þessu en þeir Fernández, sem er 24 ára gamall, og Caicedo, sem er 23 ára gamall, eru báðir samningsbundnir Chelsea.
Þeir eru báðir með langtímasamninga við félagið og því ljóst að Real Madrid þyrfti að öllum líkindum að taka upp veskið til þess að fá tvímenningana frá Lundúnum.
Þeir komu báðir til Chelsea fyrir rúmlega 100 milljónir punda en Fernández kom í janúar árið 2023 á meðan Caicedo kom til félagsins sumarið 2023.