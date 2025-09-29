Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.9.2025 | 9:45

Forráðamenn Real horfa áfram til Englands

Enzo Fernández, Trevoh Chalobah og Moisés Caicedo fagna marki í …
Enzo Fernández, Trevoh Chalobah og Moisés Caicedo fagna marki í ágúst. AFP/Henry Nicholls

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni eru með augastað á miðjumönnunum Enzo Fernández og Moisés Caicedo.

Það er TBR Football sem greinir frá þessu en þeir Fernández, sem er 24 ára gamall, og Caicedo, sem er 23 ára gamall, eru báðir samningsbundnir Chelsea.

Þeir eru báðir með langtímasamninga við félagið og því ljóst að Real Madrid þyrfti að öllum líkindum að taka upp  veskið til þess að fá tvímenningana frá Lundúnum.

Þeir komu báðir til Chelsea fyrir rúmlega 100 milljónir punda en Fernández kom í janúar árið 2023 á meðan Caicedo kom til félagsins sumarið 2023. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Hringvegurinn opinn á ný: 30 km hámarkshraði Breytingar á landsbyggðaleiðum um áramótin Lítil vitneskja um vindafar á Fossvogi Ölvaður ökumaður olli fjögurra bíla árekstri
Fleira áhugavert
Fólk farið að flytja burt úr bænum Breytingar á landsbyggðaleiðum um áramótin Hver er réttarstaða flugfarþega? Lítil vitneskja um vindafar á Fossvogi