Martin Keown, fyrrverandi varnarmaður Arsenal og núverandi sparkspekingur hjá breska ríkissjónvarpinu, gagnrýndi Rúben Amorim, knattspyrnustjóra Manchester United, eftir tap liðsins gegn Brentford um helgina.
Leiknum lauk með 3:1-sigri Brentford en leikurinn var hluti af sjöttu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Eftir tapið situr United í 14. sæti deildarinnar með 7 stig en liðið hefur aðeins unnið tvo deildarleiki á tímabilinu.
„Þeir líta bara ekki nægilega vel út, svo einfalt er það,“ sagði Keown þegar hann ræddi frammistöðu United í leiknum.
„Hann er eitt prósent hærra sigurhlutfall en Graham Potter, sem er nú þegar búið að reka. Hvernig er hann ennþá í starfi?“ bætti Keown svo við.