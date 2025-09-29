Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.9.2025 | 8:42

„Hvernig er hann ennþá í starfi?“

Rúben Amorim.
Rúben Amorim. AFP/Oli Scarff

Martin Keown, fyrrverandi varnarmaður Arsenal og núverandi sparkspekingur hjá breska ríkissjónvarpinu, gagnrýndi Rúben Amorim, knattspyrnustjóra Manchester United, eftir tap liðsins gegn Brentford um helgina.

Leiknum lauk með 3:1-sigri Brentford en leikurinn var hluti af sjöttu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

Hörmungar United halda áfram
Frétt af mbl.is

Hörmungar United halda áfram

Eftir tapið situr United í 14. sæti deildarinnar með 7 stig en liðið hefur aðeins unnið tvo deildarleiki á tímabilinu.

„Þeir líta bara ekki nægilega vel út, svo einfalt er það,“ sagði Keown þegar hann ræddi frammistöðu United í leiknum.

„Hann er eitt prósent hærra sigurhlutfall en Graham Potter, sem er nú þegar búið að reka. Hvernig er hann ennþá í starfi?“ bætti Keown svo við.

„Það er erfitt að tapa“
Frétt af mbl.is

„Það er erfitt að tapa“
mbl.is
Fleira áhugavert
Lítil vitneskja um vindafar á Fossvogi Ítrekað brotist inn í stigaganga Play hættir starfsemi Ökumaðurinn 13 ára gamall
Fleira áhugavert
Myndi reka þig á staðnum! Ökumaðurinn próflaus og sex unglingar í bílnum Ökumaðurinn 13 ára gamall Fólk farið að flytja burt úr bænum