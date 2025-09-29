Kaupir United framherja í janúar?

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United hafa mikinn áhuga á serbneska framherjanum Dusan Vlahovic.
Það er ítalski miðillinn Gazetta dello Sport sem greinir frá þessu en Vlahovic, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Juventus í ítölsku A-deildinni.
Samningur hans á Ítalíu rennur út næsta sumar og forráðamenn Juventus eru sagðir opnir fyrir því að selja framherjann í janúar, frekar en að missa hann frítt næsta sumar.
Vlahovic gekk til liðs við Juventus frá Fiorentina árið 2022 og hefur skorað 62 mörk í 151 leik fyrir félagið í öllum keppnum.