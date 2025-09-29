Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.9.2025 | 10:27 | Uppfært 10:42

Kaupir United framherja í janúar?

Dusan Vlahovic.
Dusan Vlahovic. AFP/Isabella Bonotto

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United hafa mikinn áhuga á serbneska framherjanum Dusan Vlahovic.

Það er ítalski miðillinn Gazetta dello Sport sem greinir frá þessu en Vlahovic, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Juventus í ítölsku A-deildinni.

Samningur hans á Ítalíu rennur út næsta sumar og forráðamenn Juventus eru sagðir opnir fyrir því að selja framherjann í janúar, frekar en að missa hann frítt næsta sumar.

Vlahovic gekk til liðs við Juventus frá Fiorentina árið 2022 og hefur skorað 62 mörk í 151 leik fyrir félagið í öllum keppnum.

