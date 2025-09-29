Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.9.2025 | 13:36

Öruggur í starfi þrátt fyrir brösótta byrjun

Enzo Maresca.
Enzo Maresca. AFP/Adrian Dennis

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, er öruggur í starfi þrátt fyrir brösótta byrjun á tímabilinu.

Það er breski miðillinn Telegraph sem greinir frá þessu en Maresca tók við stjórnartaumunum hjá Chelsea sumarið 2024 og er á sínu öðru tímabili sem þjálfari liðsins.

Chelsea er með átta stig í áttunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar en liðið hefur nú tapað tveimur leikjum í röð, fyrst gegn Manchester United og svo gegn Brighton um helgina.

Í frétt Telegraph kemur meðal annars fram að Maresca muni klára tímabilið með félaginu áður en einhver ákvörðun um framtíð hans verður tekin.

mbl.is
