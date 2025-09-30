Austurríkismaðurinn næsti stjóri United?

Austurríki knattspyrnuþjálfarinn Oliver Glasner gæti orðið næsti stjóri Manchester United.
Manchester Evening News greinir frá að forráðamenn United hafi áhuga á að ráða Glasner ef Rúben Amorim fær reisupassann.
Á meðan lítið gengur hjá United hefur Glasner slegið í gegn hjá Palace. Liðið hefur leikið átján leiki í ensku úrvalsdeildinni án taps og er í þriðja sæti með 12 stig eftir sigurinn á Liverpool um helgina.
Þá varð Palace bikarmeistari á síðustu leiktíð. United er í 14. sæti deildairnnar með sjö stig eftir sex leiki.