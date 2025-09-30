Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.9.2025 | 9:07 | Uppfært 10:24

Fær annað tækifæri hjá United

Tyrell Malacia hefur spilað þrjá leiki í ensku úrvalsdeildinni frá …
Tyrell Malacia hefur spilað þrjá leiki í ensku úrvalsdeildinni frá árinu 2023. AFP/Darren Staples

Hollenski knattspyrnumaðurinn Tyrell Malacia er kominn aftur inn í myndina hjá Rúben Amorim, stjóra Manchester United.

Malacia var tjáð í sumar að hann yrði seldur frá félaginu ef ásættanlegt tilboð bærist. Ekkert varð úr því og hefur Malacia æft einn síns liðs hingað til á tímabilinu.

Hollenski miðillinn Voetbal International greinir frá því að Amorim hafi skipt um skoðun og að Malacia sé byrjaður að æfa með aðalliði félagsins og eigi möguleika á að vera í leikmannahópnum von bráðar.

Malacia, sem er 26 ára, hefur verið hjá United frá árinu 2022 og spilað 25 leiki í ensku úrvalsdeildinni. Þá hefur hann leikið níu leiki fyrir hollenska landsliðið.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“ Halli í ár og RÚV biðlar til ráðherra Ekkert samráð við Strætó og tafir 15 mínútur Ekki nálægt því á sama skala og Wow
Fleira áhugavert
Óvissa með lagningu bundins slitlags Tvö stór verkefni áformuð á Grundartanga „Erum með aukið viðbragð“ Greiddu 280 þúsund fyrir tvo miða heim