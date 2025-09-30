Fær annað tækifæri hjá United

Hollenski knattspyrnumaðurinn Tyrell Malacia er kominn aftur inn í myndina hjá Rúben Amorim, stjóra Manchester United.
Malacia var tjáð í sumar að hann yrði seldur frá félaginu ef ásættanlegt tilboð bærist. Ekkert varð úr því og hefur Malacia æft einn síns liðs hingað til á tímabilinu.
Hollenski miðillinn Voetbal International greinir frá því að Amorim hafi skipt um skoðun og að Malacia sé byrjaður að æfa með aðalliði félagsins og eigi möguleika á að vera í leikmannahópnum von bráðar.
Malacia, sem er 26 ára, hefur verið hjá United frá árinu 2022 og spilað 25 leiki í ensku úrvalsdeildinni. Þá hefur hann leikið níu leiki fyrir hollenska landsliðið.