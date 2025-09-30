Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.9.2025 | 8:48 | Uppfært 10:16

Fyrrverandi stjóri Liverpool svipti sig lífi

Matt Beard.
Matt Beard. Ljósmynd/Liverpool

Knattspyrnuþjálfarinn Matt Beard fannst látinn á heimili sínu 20. september síðastliðinn. Andlátið hefur nú verið úrskurðað sem sjálfsvíg en Beard var 47 ára gamall þegar hann lést.

Undir hans stjórn varð Liverpool enskur meistari í kvennaflokki árin 2013 og 2014 og var hann ráðinn þjálfari liðsins aftur árið 2021, áður en hann var rekinn síðastliðinn febrúar.

Hann stýrði síðast kvennaliði Burnley en hann sagði upp í júní eftir tvö ár við stjórn. 

Embætti land­lækn­is bend­ir á að mik­il­vægt sé að þeir sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir segi ein­hverj­um frá líðan sinni, hvort sem er aðstand­anda eða hafi sam­band við Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 eða á net­spjalli 1717.is, við hjúkr­un­ar­fræðing í net­spjalli á heilsu­vera.is eða við ráðgjafa í síma Píeta-sam­tak­anna s. 552-2218. Píeta-sam­tök­in bjóða einnig upp á ráðgjöf og stuðning fyr­ir aðstand­end­ur þeirra sem glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir.

Fyr­ir þau sem misst hafa ást­vin í sjálfs­vígi bend­ir land­læknisembættið á stuðning í sorg hjá Sorg­armiðstöðinni í síma 551-4141 og hjá Píeta-sam­tök­un­um í síma 552-2218.

