Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.9.2025 | 11:45 | Uppfært 12:16

Lýsir slæmum aðbúnaði gestaliða á Anfield

Wayne Rooney.
Wayne Rooney. AFP/Glyn Kirk

Wayne Rooney, markahæsti leikmaðurinn í sögu enska knattspyrnuliðsins Manchester United, mátti þola ýmislegt á árum sínum sem leikmaður en hann lék einnig með Everton og Derby á Englandi.

Hann ræddi aðbúnað sem gestalið máttu þola á mismunandi völlum í ensku úrvalsdeildinni í hlaðvarpi sínu The Wayne Rooney Show á BBC.

„Það var alltaf skítkalt á Anfield. Það var eins og þeir pössuðu að slökkva á öllum hita og það var greinilega planað.

Það var allt of heitt alltaf á Stamford Bridge. Þar skipti maður um föt og hljóp út,“ sagði Rooney og hélt áfram.

„Í útileik gegn Sunderland lentum við í því að klósett á hæðinni fyrir ofan fór að leka og við fengum allt sem var í klósettinu yfir okkur.

Það var svo mjög vinsælt að sprengja flugelda fyrir framan hótelin okkar,“ sagði Rooney.

mbl.is
Fleira áhugavert
Evrópskir leiðtogar ánægðir með áætlun Trumps Tvö stór verkefni áformuð á Grundartanga „Eftir höfðinu dansa limirnir“ Ekki pláss fyrir fleiri íslensk flugfélög
Fleira áhugavert
Danir auka hættustigið og herinn kallar út varalið Tvö stór verkefni áformuð á Grundartanga Ekkert samráð við Strætó og tafir 15 mínútur Líkur á að allar vélar Play endi í félaginu á Möltu