Hefði verið hægt að koma í veg fyrir dauða hans

„Það hefði fyllilega verið hægt að koma í veg fyrir þessar aðstæður,“ sagði fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Alex Fletcher, um sviplegt fráfall knattspyrnumannsins unga Billy Vigar í síðustu viku.
Vigar rakst á steinsteyptan vegg í leik með liði sínu Chichester City í sjöundu efstu deild Englands með þeim afleiðingum að hann varð fyrir alvarlegum höfuðmeiðslum.
Var Vigar, sem lék með Arsenal í yngri flokkum, í kjölfarið haldið sofandi í öndunarvél í nokkra daga en lést svo vegna alvarlegs heilaskaða síðastliðinn fimmtudag.
Fletcher þekkir sjálfur hvernig það er að verða fyrir alvarlegum höfuðmeiðslum eftir að skella á steinsteyptu auglýsingaskilti í leik með Bath City í sjöttu deild Englands.
Hann var þá 25 ára, var haldið sofandi og fór í bráðaaðgerð sem heppnaðist vel. Fletcher þurfti samt sem áður að leggja skóna á hilluna, en hann er nú 26 ára gamall.
Fletcher starfar nú fyrir samtök atvinnumanna á Englandi, PFA, í sérstakri deild sem er tileinkuð heilaheilsu leikmanna.
„Þetta vakti fram miklar tilfinningar hjá mér en tilfinningin sem var fremst í huga mér var gremja yfir því að enska knattspyrnusambandið hefur ekki hlustað á áköll um breytingar. Ég óttast það að þetta verði ekki síðasta dauðsfallið verði ekkert aðhafst,“ sagði hann í samtali við BBC Breakfast.
Enska knattspyrnusambandið gaf það út eftir fráfall Vigars að öryggisúttekt verði gerð á öllum leikvöngum í neðri deildum Englands.
„Mér finnst þetta vera of lítið of seint. Ég held að ef þú myndir spyrja fjölskyldu Billys þá myndi hún spyrja hvort þetta muni færa þeim son sinn aftur.“