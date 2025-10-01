Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.10.2025 | 17:03

Missir af næstu 10 leikjum

Valentino Livramento borinn af velli.
Valentino Livramento borinn af velli. AFP/Andy Buchanan

Enski knattspyrnumaðurinn Valentino Livramento verður frá í sex til átta vikur en hann meiddist í tapi Newcastle fyrir Arsenal, 2:1, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á sunnudaginn var. 

Livramento var borinn af velli eftir að hafa meiðst þegar hann var í skallabaráttu við William Saliba og lenti illa. 

Frétt af mbl.is

Livramento, sem er 22 ára gamall, hefur áður lent í alvarlegum meiðslum og var fyrst óttast um að þetta gætu verið krossbandsslit. 

Svo er þó ekki en samkvæmt Sky Sports mun bakvörðurinn missa af næstu 10 leikjum liðsins. 

mbl.is
