Áfall fyrir nýliðana

Velski knattspyrnumaðurinn Daniel James, kantmaður nýliða Leeds United í ensku úrvalsdeildinni, varð fyrir því óláni að meiðast á æfingu og verður af þeim sökum frá keppni næstu vikurnar.
Ég verð að staðfesta að Daniel James verður frá í nokkrar vikur. Hann sneri því miður upp á ökkla á æfingu. Læknarnir segja að hann verði líklega frá keppni í fjórar til sex vikur, sagði Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds, á fréttamannafundi í dag.
James mun því að öllum líkindum ekki spila aftur fyrr en að landsleikjahlénu í nóvember loknu, þann 23. nóvember.
Fyrir er Wilfried Gnonto á meiðsla listanum hjá Leeds en hann er að glíma við kálfameiðsli og missir að minnsta kosti af næsta leik, heimaleik gegn Tottenham Hotspur í úrvalsdeildinni á laugardag.