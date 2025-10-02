Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.10.2025 | 16:05

Áfall fyrir nýliðana

Daniel James meiddist á æfingu.
Daniel James meiddist á æfingu. Ljósmynd/Leeds United

Velski knattspyrnumaðurinn Daniel James, kantmaður nýliða Leeds United í ensku úrvalsdeildinni, varð fyrir því óláni að meiðast á æfingu og verður af þeim sökum frá keppni næstu vikurnar.

Ég verð að staðfesta að Daniel James verður frá í nokkrar vikur. Hann sneri því miður upp á ökkla á æfingu. Læknarnir segja að hann verði líklega frá keppni í fjórar til sex vikur, sagði Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds, á fréttamannafundi í dag.

James mun því að öllum líkindum ekki spila aftur fyrr en að landsleikjahlénu í nóvember loknu, þann 23. nóvember.

Fyrir er Wilfried Gnonto á meiðsla listanum hjá Leeds en hann er að glíma við kálfameiðsli og missir að minnsta kosti af næsta leik, heimaleik gegn Tottenham Hotspur í úrvalsdeildinni á laugardag.

mbl.is
