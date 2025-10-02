Chelsea vill framherjann í janúar

Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur mikinn áhuga á að festa kaup á Ivan Toney, sem leikur með Al-Ahli í Sádi-Arabíu.
Toney yfirgaf Brentford fyrir rúmu ári síðan til að ganga í raðir Al-Ahli en hann raðaði inn mörkum áður en hann hélt uppteknum hætti í Arabíuríkinu.
Talksport greinir frá í dag að Chelsea vilji styrkja framlínuna hjá sér og að Toney sé efstur á lista en hann er samningsbundinn til ársins 2028.
Samkvæmt miðlinum hefur umboðsmaður leikmannsins fundað með Chelsea og hann sjálfur hefur áhuga á að snúa aftur til heimalandsins.