Chelsea vill framherjann í janúar

Ivan Toney gæti snúið aftur til Lundúna.
Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur mikinn áhuga á að festa kaup á Ivan Toney, sem leikur með Al-Ahli í Sádi-Arabíu.

Toney yfirgaf Brentford fyrir rúmu ári síðan til að ganga í raðir Al-Ahli en hann raðaði inn mörkum áður en hann hélt uppteknum hætti í Arabíuríkinu.

Talksport greinir frá í dag að Chelsea vilji styrkja framlínuna hjá sér og að Toney sé efstur á lista en hann er samningsbundinn til ársins 2028.

Samkvæmt miðlinum hefur umboðsmaður leikmannsins fundað með Chelsea og hann sjálfur hefur áhuga á að snúa aftur til heimalandsins.

