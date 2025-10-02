Gæti yfirgefið Liverpool í janúar

Varnarmaðurinn Joe Gomez gæti yfirgefið enska knattspyrnufélagið Liverpool í janúar. Gomez er í aukahlutverki hjá Liverpool en hann getur bæði spilað sem miðvörður og bakvörður.
Leikmaðurinn, sem hefur leikið 15 leiki fyrir enska landsliðið, kom til Liverpool árið 2015 frá Charlton og hefur leikið 151 leik í ensku úrvalsdeildinni.
Gomez hefur hins vegar mikið glímt við meiðsli á ferlinum og aldrei náð að festa sig almennilega í sessi í byrjunarliði Liverpool.
Ítalski miðillinn Calciomercato greinir frá því í dag að AC Milan vilji kaupa Gomez í janúar og að Liverpool gæti samþykkt tilboð félagsins. Þó vill Liverpool aðeins selja Gomez ef félaginu tekst að kaupa allan leikmann í staðinn.
Marc Guehi var nálægt því að ganga í raðir félagsins frá Crystal Palace en ekkert varð úr því á lokadegi félagaskiptagluggans.