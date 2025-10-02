Markvörður Liverpool gæti misst af stórleikjum

Brasilíski markvörðurinn Alisson Becker, leikmaður Liverpool á Englandi, meiddist í leik liðsins gegn Galatasaray í Meistaradeildinni í vikunni.
Á þessum tímapunkti er óvíst hve lengi Alisson verður frá keppni en The Athletic greinir frá að hann gæti misst af nokkrum stórleikjum vegna meiðslanna.
Nú þegar er ljóst að hann verður ekki með Liverpool á útivelli gegn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni um helgina og þá er heimaleikur gegn Manchester United og útileikur gegn Frankfurt í Meistaradeildinni einnig í hættu.
Góðu fréttirnar fyrir Liverpool eru þær að sá brasilíski varð fyrir meiðslunum rétt fyrir landsleikjapásu og missir því af færri leikjum en ella.