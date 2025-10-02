Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.10.2025 | 15:00

Óttast að Amorim segi sjálfur upp

Það gengur lítið hjá Rúben Amorim þessa dagana.
Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United óttast að Rúben Amorim stjóri liðsins segi upp en gengi liðsins hefur ekki verið gott eftir að Portúgalinn tók við.

I News greinir frá því að Amorim sé ekki hrifinn af pressunni og áreitinu sem fylgir starfinu og sérstaklega þegar illa gengur.

Sky Sports greindi frá því fyrr í vikunni að Amorim væri með stuðning innan félagsins en aðrir fjölmiðlar hafa orðað aðra stjóra við félagið.

The Mail greindi t.d. frá því að Oliver Glasner, stjóri Crystal Palace, væri á óskalista United. Þá hefur Gareth Southgate, fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, einnig verið orðaður við starfið.

