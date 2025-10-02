Vill að Keane taki við United

Roy Keane, goðsögn hjá enska knattspyrnufélaginu Manchester United, á að verða næsti stjóri liðsins að mati Jamie O‘Hara, fyrrverandi leikmanns Tottenham.
O'Hara, sem starfar sem álitsgjafi hjá TalkSport, er hrifinn af Keane, sem er þekktur fyrir að vera mikill harðhaus.
„Hann er leiðtogi og það er ótrúlegt að fylgjast með honum. Hann er besti fyrirliðinn í sögu félagsins. Þú hlustar þegar hann kemur inn í klefann.
Hann mun ekki leyfa leikmönnum að komast upp með eitthvað bull. Kannski finnst mönnum hann of erfiður í skapinu og því hefur hann ekki fengið símtalið,“ sagði O‘Hara.
Keane lék með Manchester United frá 1993 til 2005 og var afar sigursæll hjá liðinu. Hann stýrði Sunderland frá 2006 til 2008 og Ipswich frá 2009 til 2011 en hefur undanfarin ár unnið sem álitsgjafi hjá Sky-sjónvarpsstöðinni.