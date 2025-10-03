Bournemouth í annað sætið

Bournemouth er komið í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir sigur á Fulham á heimavelli í kvöld, 3:1.
Bournemouth er með 14 stig, einu minna en Liverpool sem sækir Chelsea heim á sunnudaginn og einu meira en Arsenal sem á heimaleik á morgun gegn West Ham. Fulham er í 11. sæti með 8 stig.
Ryan Sessegnon kom Fulham yfir þegar 20 mínútur voru til leiksloka. Antonie Semenyo jafnaði átta mínútum síðar og lagði síðan upp mark fyrir Justin Kluyvert sex mínútum eftir það, 2:1.
Semenyo kórónaði síðan stórleik sinn með því að gulltryggja sigurinn eftir skyndisókn á sjöttu mínútu í uppbótartíma, 3:1.