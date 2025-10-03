Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.10.2025 | 20:57

Bournemouth í annað sætið

Antoine Semenyo fagnar jöfnunarmarki sínu fyrir Bournemouth í kvöld.
Antoine Semenyo fagnar jöfnunarmarki sínu fyrir Bournemouth í kvöld. AFP/Glyn Kirk

Bournemouth er komið í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir sigur á Fulham á heimavelli í kvöld, 3:1.

Bournemouth er með 14 stig, einu minna en Liverpool sem sækir Chelsea heim á sunnudaginn og einu meira en Arsenal sem á heimaleik á morgun gegn West Ham. Fulham er í 11. sæti með 8 stig.

Ryan Sessegnon kom Fulham yfir þegar 20 mínútur voru til leiksloka. Antonie Semenyo jafnaði átta mínútum síðar og lagði síðan upp mark fyrir Justin Kluyvert sex mínútum eftir það, 2:1.

Semenyo kórónaði síðan stórleik sinn með því að gulltryggja sigurinn eftir skyndisókn á sjöttu mínútu í uppbótartíma, 3:1.

mbl.is
Fleira áhugavert
Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi Bergþór Ólason gefur kost á sér til varaformennsku Geta þurft að bíða í meira en 4 ár eftir greiningu Ný atriði komin fram í tengslum við brunann
Fleira áhugavert
Samgöngustofa segir flugöryggi ráða ákvörðunum sínum Um 140 skjálftar í tveimur hrinum Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr „Við eigum að vera tilbúin en ekki hrædd“