Ekkert agaleysi

Enzo Maresca, stjóri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, gerir lítið úr þeirri staðreynd að félagið hefur fengið þrjú rauð spjöld í upphafi leiktíðar.
Þrír leikmenn Chelsea hafa fengið rauð spjöld það sem af er tímabili. Robert Sanchez markvörður Chelsea fékk beint rautt spjald fyrir að brjóta á Bryan Mbeumo sóknarmanni Manchester United og um síðustu helgi hlaut Trevoh Chalobah varnarmaður liðsins sömu örlög þegar hann tók niður Diego Gomez leikmann Brighton.
Í 1:0-sigri Chelsea á Benfica á miðvikudagskvöld í Meistaradeild Evrópu var komið að Joao Pedro framherja að fá rauða spjaldið. Hann fékk tvö gul spjöld í leiknum og því rautt.
Chelsea fékk aðeins eitt rautt spjald á síðustu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og kom það undir lok leiktíðar þegar Nikolas Jackson fékk reisupassann fyrir olnbogaskot á Sven Botman leikmann Newcastle.
„Brottrekstrarnir hjá Sanchez og Chalobah koma báðir þegar þeir eru að reyna að verja markið. Þetta veldur mér engum sérstökum áhyggjum, en þetta eru augnablik sem við viljum komast hjá, stundum er betra að fá á sig markatækifærið eða mark, því þá höldum við okkur allavega 11 á móti 11.
Þetta er ákvörðun sem þú tekur á tveimur til þremur sekúndum, þetta er erfitt. Við metum hvert atvik fyrir sig. Ég sé engin agavandamál, þó að við fáum rauð spjöld. Það getur verið af ólíkum ástæðum,“ sagði Enzo Maresca.
QPR og Sunderland deila metinu yfir flest rauð spjöld á einni leiktíð en bæði félög fengu níu rauð spjöld, Sunderland tímabilið 2009-2010 og QPR tímabilið 2011-2012.