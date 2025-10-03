Engar áhyggjur þó Alisson sé úr leik

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool efast um að markvörðurinn Alisson Becker verði tilbúinn til að spila á ný eftir landsleikjahléið í þessum mánuði.
Alisson fór meiddur af velli í leiknum gegn Galatasaray í vikunni, tognaði aftan í læri, og Slot sagði á fréttamannafundi í morgun að hann yrði hissa ef Brasilíumaðurinn yrði klár í fyrsta leik eftir hléið.
Hann kvaðst ekki hafa neinar áhyggjur fyrir næstu leiki, nýi markvörðurinn Giorgi Mamardashvili hefði staðið sig vel gegn Southampton í deildabikarnum og þegar hann kom inn á í Tyrklandi.
„Hann hefur aðlagast vel hjá okkur og það kemur ekki á óvart því hann er gæðamarkvörður. Nú er komið að honum að leysa Alisson af hólmi og það höfum við margoft þurft að gera áður," sagði Arne Slot en Liverpool mætir Chelsea á sunnudaginn í úrvalsdeildinni.
Hugo Ekitiké og Federico Chiesa eru tæpir vegna meiðsla en Slot sagði að þeir myndu báðir æfa í dag og eftir það kæmi framhaldið í ljós.