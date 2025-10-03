Félagsmet hjá Crystal Palace

Crystal Palace sigraði Dynamo Kyiv 2:0 á útivelli í Lublin í Póllandi í gærkvöldi í Sambandsdeild Evrópu. Leikurinn var sögulegur því Palace-menn settu félagsmet, en Lundúnaliðið hefur nú leikið 19 leiki án taps.
Crystal Palace er í þriðja sæti deildarinnar með 12 stig eftir fyrstu sex leikina, með þrjú jafntefli og þrjá sigra. Í síðustu umferð bar liðið sigurorð af Englandsmeisturum Liverpool, 2:1, en liðið mætir nágrönnum Liverpool í Everton á útivelli á sunnudaginn.
Sigurinn á Liverpool jafnaði gamla metið sem var átján leikir án taps, en það er hvorki meira né minna en 56 ára gamalt, en taplausa hrinan stóð frá febrúar til ágúst árið 1969.
Crystal Palace tapaði síðast leik 16. apríl þegar þeir steinlágu 5:0 gegn Newcastle.
„Leikmennirnir eru afar hungraðir í að ná árangri, mjög metnaðarfullir og við viljum halda áfram. Það er auðvelt að halda einbeitingunni réttri. Við berum mikla virðingu fyrir Dynamo Kyiv, og að byrja á sigri á svo erfiðum útivelli í Sambandsdeildinni er mjög jákvætt.
Allar keppnir eru okkur mikilvægar og við viljum halda þessu áfram, taka einn leik í einu og leggja okkur fram,“ sagði Oliver Glasner, stjóri Palace.
Austurríkismaðurinn hefur vakið mikla athygli fyrir árangur sinn með Palace en liðið endaði síðustu leiktíð á því að lyfta enska bikarnum og hóf núverandi leiktíð með því að sigra Samfélagsskjöldinn.