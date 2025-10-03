Framlengdi við Tottenham

Úrúgvæski knattspyrnumaðurinn Rodrigo Bentancur hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við enska félagið Tottenham Hotspur.
Í tilkynningu frá Tottenham kom ekki fram til hve langs tíma nýi samningurinn er en þó var tekið fram að hann væri til langframa.
Bentancur er 28 ára miðjumaður sem hefur leikið með Tottenham frá árinu 2022, en hann var keyptur frá Juventus þar sem Bentancur hafði leikið í fimm ár.
Hann vakti heimsathygli á síðasta tímabili þegar enska knattspyrnusambandið úrskurðaði hann í sjö leikja bann og gerði Bentancur að greiða 100.000 pund í sekt vegna kynþáttaníðs í garð samherja síns Son Heung-Min.