Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.10.2025 | 19:39

Framlengdi við Tottenham

Rodrigo Bentancur í leik með Tottenham gegn París SG fyrr …
Rodrigo Bentancur í leik með Tottenham gegn París SG fyrr á tímabilinu. AFP/Franck Fife

Úrúgvæski knattspyrnumaðurinn Rodrigo Bentancur hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við enska félagið Tottenham Hotspur.

Í tilkynningu frá Tottenham kom ekki fram til hve langs tíma nýi samningurinn er en þó var tekið fram að hann væri til langframa.

Bentancur er 28 ára miðjumaður sem hefur leikið með Tottenham frá árinu 2022, en hann var keyptur frá Juventus þar sem Bentancur hafði leikið í fimm ár.

Hann vakti heimsathygli á síðasta tímabili þegar enska knattspyrnusambandið úrskurðaði hann í sjö leikja bann og gerði Bentancur að greiða 100.000 pund í sekt vegna kynþáttaníðs í garð samherja síns Son Heung-Min.

mbl.is
Fleira áhugavert
Geta þurft að bíða í meira en 4 ár eftir greiningu Mokar Íslendingum til Kanaríeyja eftir fall Play Tveir látnir eftir árásina Grunaður um brot gegn fleiri en 10 börnum
Fleira áhugavert
Samgöngustofa segir flugöryggi ráða ákvörðunum sínum „Velferð barna og foreldra verður aldrei aðskilin“ Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Borgin ætlar að umbuna fyrir að sækja börnin fyrr