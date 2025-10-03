Leikkerfið ekki vandamálið

Það dylst engum að Ruben Amorim er undir miklum þrýstingi í starfi sínu sem knattspyrnustjóri Manchester United. Manchester United fær Sunderland í heimsókn á morgun í ensku úrvalsdeildinni.
Amorim hefur meðal annars fengið harða gagnrýni að undanförnu frá fyrrum leikmönnum Manchester United, meðal annars Gary Neville og Wayne Rooney.
„Gagnrýnin er eðlileg. Þú getur ekki hlaupið frá úrslitunum og svo höfum við verið að burðast með gengið á síðasta tímabili. En síðasta tímabil skiptir ekki máli. Við höfum spilað sex leiki á þessu tímabili og tapað þremur. Við verðum að horfa á leikina sem við töpuðum.
Hvers vegna töpuðum við leiknum gegn Arsenal? Er það vegna þess að leikkerfið er rangt? Það er hlutverk ykkar að mynda ykkur skoðun. Í leiknum gegn Manchester City var leikkerfið það fyrsta sem þið hugsuðuð um þegar leikurinn byrjaði. Ég held að þú hugsir ekki um kerfið á þeirri stundu.
Í leik okkar gegn Brentford, hvernig við fengum á okkur mörkin og hvernig við sköpum færi, það hefur ekkert með kerfið að gera að mínu mati,“ sagði Amorim við blaðamenn á blaðamannafundi í dag.
„Ég er ekki að segja að Manchester United myndi spila betur í öðru kerfi eða ekki. Það er ekki það sem ég á við. Ef ég lít til baka á leikina sem við töpuðum, þá er það mikilvægasta þegar ég horfi á leikinn ekki það að við töpuðum vegna kerfisins. Það er mín skoðun,“ sagði Ruben Amorim.