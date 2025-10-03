Saka valinn en Foden úti í kuldanum

Bukayo Saka snýr aftur í enska landsliðið í knattspyrnu eftir fjarveru vegna meiðsla en Thomas Tuchel tilkynnti í dag hóp fyrir leiki liðsins gegn Wales og Lettlandi í undankeppni HM.
Tuchel gerir aðeins tvær breytingar á hópi sínum frá síðustu leikjum í júní. Auk Saka kemur varnarmaðurinn Jarell Quansah inn en Noni Madueke, sem er meiddur og Tino Livramento detta út.
Jude Bellingham er ekki tilbúinn, er nýbyrjaður að spila með Real Madrid eftir aðgerð á öxl í sumar en það vekur mesta athygli enskra fjölmiðla að hvorki Phil Foden né Jack Grealish skuli vera í hópnum.
Báðir hafa þeir leikið vel að undanförnu, sérstaklega Grealish sem hefur verið afar áberandi í leikjum Everton þar sem hann er í láni frá Manchester City.