Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.10.2025 | 17:51

Standa sig frábærlega eftir fráfall Jota

Diogo Jota heitinn og Enzo Fernández eigast við í leik …
Diogo Jota heitinn og Enzo Fernández eigast við í leik Liverpool og Chelsea fyrir tveimur árum. AFP

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, segir Liverpool vera að standa sig geysilega vel á yfirstandandi tímabili sé tekið mið af því að leikmaður liðsins Diogo Jota hafi látist í sumar.

Liverpool er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en tapaði síðasta leik í deildinni fyrir Crystal Palace og fylgdi því eftir með tapi fyrir Galatasaray í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í vikunni.

„Þeir eru að standa sig stórkostlega á þessu tímabili, sérstaklega eftir harmleikinn sem átti sér stað með Jota. Ég gekk í gegnum nákvæmlega það sama þegar ég var leikmaður fyrir 20 árum síðan,“ sagði Maresca á fréttamannafundi í dag.

Ekki auðvelt fyrir neinn

Ítalski stjórinn vísaði þar til liðsfélaga síns hjá Sevilla, Antonio Puerta, sem lést aðeins 22 ára gamall árið 2007 eftir að hafa fengið hjartaáfall í leik með liðinu.

„Þetta er ekki auðvelt fyrir leikmennina, þetta er ekki auðvelt fyrir félagið og ekki heldur knattspyrnustjórann. Þegar maður kemur á hverjum degi á æfingasvæðið og sér allt tómt þar sem hann hafðist við.

Maður þarf að vera mjög sterkur. Þetta er ástæðan fyrir því að mér finnst þeir vera að standa sig betur en vel því þeir eru að reyna að fást við vandamál sem er ekki auðvelt að fást við,“ bætti Maresca við.

Chelsea fær Liverpool í heimsókn á Stamford Bridge í 7. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun klukkan 16.30. Leikurinn verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

