Ange Postecoglou knattspyrnustjóri Nottingham Forest fékk rækilega að heyra það hjá stuðningsmönnum liðsins í gærkvöld þegar það tapaði óvænt á heimavelli fyrir danska liðinu Midtjylland í Evrópudeildinni.
Elías Rafn Ólafsson og félagar unnu leikinn 3:2 og þar með hefur Forest ekki unnið neinn af fyrstu sex leikjum sínumfrá því Postecoglou tók við liðinu 9. september, í úrvalsdeildinni, Evrópudeildinni eða deildabikarnum.
Þetta er þar með orðin versta byrjun hjá nýjum knattspyrnustjóra hjá Nottingham Forest í 100 ár, eða síðan liðið náði ekki að vinna í fyrstu sjö leikjum sínum undir stjórn John Baynes árið 1925.
„Þú verður rekinn á morgun," sungu stuðningsmennirnir og Ástralinn sagði eftir leik að lítið væri við þessu að gera.
„Þeir eru vonsviknir, þeir hafa rétt á sinni skoðun og ég heyri hver hún er. Ég verð ekki lengur hissa á neinu í fótboltanum, þannig er þessi heimur og ég get engu breytt um það," sagði Postecoglou.
Hann tók við liðinu 9. september eftir að Nuno Espirito Santo var sagt upp störfum. Postecoglou vann Evrópudeildina sem stjóri Tottenham síðasta vor en var þrátt fyrir það látinn fara frá Lundúnafélaginu eftir að hafa stýrt því í tvö ár.