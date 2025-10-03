Þurfum að finna svör

Stórleikur ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er síðdegisleikurinn á morgun þegar Liverpool heimsækir Chelsea á Stamford Bridge.
Arne Slot stjóri Liverpool vonast til að sínir menn svari fyrir sig, en Liverpool hefur tapað síðustu tveimur leikjum. Fyrst gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi og svo gegn Galatasaray í Meistaradeild Evrópu á þriðjudag.
Hollendingurinn ræddi við blaðamenn í dag í aðdraganda leiksins.
„Það hjálpaði mér að Klopp hafði endað með liðið í 3. sæti leiktíðina á undan og í 5. sæti leiktíðina þar á undan. Hann var auðvitað vel þekktur, en um leið og ég kom inn sem nýr stjóri þá var hugarfar andstæðinganna spilum hátt á vellinum og látum reyna á Liverpool.
Andstæðingar okkar breyttu algjörlega um nálgun þegar við náðum toppsætinu bæði í úrvalsdeildinni og Meistaradeildinni um miðbik tímabilsins. Ég sé þetta núna þegar þessi hluti tímabilsins hefst og við verðum að finna svör við því.
Á síðustu leiktíð nýttum við okkur föst leikatriði vel, það er gott vopn til að nýta þegar lið leggjast niður í lágvörn, en við höfum ekki náð að nýta okkur það enn sem komið er.“
Georgíski markvörðurinn Giorgi Mamardashvili mun þeyta frumraun sína í ensku úrvalsdeildinni í leiknum á morgun, vegna meiðsla Allisson Becker sem mbl.is fjallaði um fyrr í dag.
„Hann hefur aðlagast vel hjá okkur og það kemur ekki á óvart því hann er gæðamarkvörður. Nú er komið að honum að leysa Alisson af hólmi og það höfum við margoft þurft að gera áður,“ sagði Arne Slot.