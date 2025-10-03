Ljóst þykir að Ástralinn Ange Postecoglou, knattspyrnustjóri Nottingham Forest, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta sé orðinn ansi valtur í sessi, þrátt fyrir að hafa verið innan við mánuð í starfi.
Ástralinn tók við Nottingham Forest 9. september síðastliðinn og á verstu byrjun hjá nýjum knattspyrnustjóra hjá Nottingham Forest í 100 ár, eða síðan liðið náði ekki að vinna í fyrstu sjö leikjum sínum undir stjórn John Baynes árið 1925.
Eins og mbl.is fjallaði um í morgun sungu stuðningsmenn Forest „Þú verður rekinn á morgun,“ eftir tap liðsins gegn danska liðinu Midtjylland í Evrópudeildinni.
Samkvæmt frétt Daily Mail mun félagið taka ákvörðun í landsleikjahléinu hvort að þeir haldi tryggð við Postecoglou. Nottingham Forest mætir Newcastle næstkomandi sunnudag og gæti sá leikur ráðið örlögum stjórans.
Ástralinn sem stýrði Tottenham til sigurs í Evrópudeildinni á síðustu leiktíð var samt sem áður látinn fara í byrjun júní. Ástæðan var þó gengi liðsins í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið endaði í 17. sæti og tapaði 22 leikjum af 38, sem er versti árangur Tottenham í sögu ensku úrvalsdeildarinnar (frá 1992).