Arsenal og United bæði yfir

Leikmenn Arsenal fagna Declan Rice eftir að hann kom liðinu …
Arsenal og Manchester United eru með forystu í leikjunum tveimur sem nú standa yfir í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Arsenal er með West Ham í heimsókn í Lundúnaslag á Emirates-leikvanginum og þar er staðan 1:0 í hálfleik. Declan Rice skoraði á 38. mínútu eftir að skot frá Eberechi Eze var varið.

Bukayo Saka tvöfaldaði forskot Arsenal á 67. mínútu úr víti eftir að Jurrien Timber var tekinn niður innan teigs af Malick Diouf. 

Á Old Trafford í Manchester fékk United óskabyrjun gegn nýliðum Sunderland þegar Mason Mount skoraði á 8. mínútu eftir sending frá Bryan Mbeumo. Benjamin Sesko bætti við marki á 31. mínútu og staðan í hálfelik er því 2:0, United í hag.

Benjamin Sesko fagnar í dag.
