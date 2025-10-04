Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 4.10.2025 | 15:30

Chelsea - Liverpool kl. 16.30, bein lýsing

Reece James og Cody Gakpo eigast við í leik Chelsea …
Reece James og Cody Gakpo eigast við í leik Chelsea og Liverpool. AFP/Henry Nicholls
Kristján Jónsson
mbl.is

Kristján Jónsson

kris@mbl.is

Chelsea og Liverpool mætast í sjöundu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Stamford Bridge í London klukkan 16.30.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Liverpool er efst í deildinni með 15 stig úr sex leikjum en Chelsea er í áttunda sæti með 8 stig.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍBV 0:1 ÍA opna
45. mín. Gísli Laxdal Unnarsson (ÍA) skorar 1:0. 45+3. Vá Gísli fær boltann fyrir utan teig á hægri kantinum og reynir skot á móti vind. Skotið er frábært og fer undir Marcel í markinu og syngur í netinu.
KR 1:0 Afturelding opna
45. mín. Hálfleikur 1:0 - Skemmtilegum fyrri hálfleik lokið á Meistaravöllum. Ekkert allt of mikið um dauðafæri en rífandi stemning báðum megin og alvöru barátta. Það fer ekki á milli mála að það er allt undir í dag!
Fram 0:0 Tindastóll opna
Engir atburðir skráðir enn
FHL 0:0 Þór/KA opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Chelsea 0:0 Liverpool opna loka
0. mín. Heimsmeistarar Chelsea taka á móti Englandsmeisturum Liverpool í stórleik dagsins í sjöundu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu. Liverpool er á toppi deildarinnar með 15 stig en Chelsea er í áttunda sætinu með 8 stig.
mbl.is
Fleira áhugavert
Komust ekki til Íslands vegna dróna í München Lýsa skorti á yfirsýn í kennaranáminu Bergþór Ólason gefur kost á sér til varaformennsku Tveir til viðbótar töpuðu 900 milljónum á Play
Fleira áhugavert
Um 140 skjálftar í tveimur hrinum 14 ára „að éta xanax og oxy“ Samgöngustofa segir flugöryggi ráða ákvörðunum sínum Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi