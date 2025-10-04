Naumur sigur Tottenham á Elland Road

Tottenham hafði betur gegn Leeds United, 2:1, á Elland Road í Leeds í 7. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Tottenham er því í 2. sæti deildarinnar með 14 stig eftir sjö leiki á meðan Leeds er í 12. sæti með átta stig.
Þetta er fyrsti tapleikur Leeds á Elland Road í meira en ár.
Bæði lið byrjuðu af krafti og það voru leikmenn Leeds sem fengu hættulegri færi til að byrja með.
Það var hins vegar á 23. mínútu þegar Mohammed Kudus kom boltanum á Mathias Tel framarlega á vellinum. Tel tók við boltanum og lagði af stað og reyndi síðan skot fyrir utan teig. Skotið fór af varnarmanni og söng í netinu og Tel fagnaði sínu fyrsta marki fyrir Tottenham í úrvalsdeildinni, 0:1.
Ekki löngu eftir mark Tel sótti Leeds að marki Tottenham. Þá kom skot fyrir utan teig sem
Guglielmo Vicario varði vel úti í teig. Þar var hins vegar Noah Okafor sem var einn og yfirgefinn eftir að Destiny Udogie sofnaði á verðinum. Okafor kom boltanum þægilega í markið og jafnaði metin, 1:1.
Á 57. mínútu skallaði Pedro Porro boltann á Kudus sem tók af stað í átt að teignum. Hann hljóp inn á völlinn áður en hann reyndi skot í nærhornið sem plataði Karl Darlow, markmann Leeds, upp úr skónum og boltinn small í netinu, 1:2.
Bæði lið héldu áfram að sækja í leit að öðru marki, sem kom ekki og sigur Tottenham var niðurstaðan.