Postecoglou stefnir á met

Ange Postecoglou stefnir á það að slá nýtt met sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Ange hefur aðeins verið við störf í 25 daga og eftir agalega byrjun greinir the Times frá því að Ástralinn sé strax í hættu á að verða vikinn úr starfi, sérstaklega ef Forrest skyldi tapa gegn Newcastle á morgun.
Ef svo gerist yrði Ange sá knattspyrnustjóri sem entist styst í starfi í sögu deildarinnar.
Ange hefur stýrt liðinu í sex leikjum þar sem liðið hefur tapað fjórum sinnum og gert tvö jafntefli.
Núverandi methafinn er Les Reed sem entist í 41 dag sem knattspyrnustjóri Charton Athletic á tímabilinu 2006-2007.
Nottingham Forrest heimsækir Newcastle á morgun klukkan 13:00.