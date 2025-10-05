Níunda mark Haaland tryggði City sigurinn

Manchester City hafði betur gegn Brentford, 0:1, í 7. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
City fer þá upp í 5. sæti deildarinnar með 13 stig á meðan Brentford hefur ekki náð sér á skrið eftir að hafa misst marga leikmenn og þjálfara í sumar og situr í 16. sæti með 7 stig.
Það tók Erling Braut Haaland ekki langan tíma að skora fyrsta og eina mark leiksins og kom það á 9. mínútu leiksins.
Þá fékk hann góða sendingu í gegnum vörn Brentford frá Josko Gvardiol, náði að skýla boltanum frá varnarmönnum Brentford og afgreiddi færið feikilega vel og kom City yfir, 1:0.
Haaland hefur farið vel af stað þetta tímabil og var þetta hans 9. mark á tímabilinu í sjö leikjum.
City var töluvert meira með boltann allan leikinn en voru ekki að skapa sér mörg færi. Af og til fengu Brentford-menn skyndisóknir sem þeir náðu hins vegar ekki að nýta.
City sigldi því 1:0-sigri í höfn og fara inn í landsleikjahléið taplausir í síðustu fimm leikjum.