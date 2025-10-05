Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 5.10.2025 | 7:00

Schmeichel í dulargervi?

Senne Lammens byrjar vel hjá United.
Senne Lammens byrjar vel hjá United. AFP/Paul Ellis

Senne Lammens lék sinn fyrsta leik fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í sigrinum á Sunderland, 2:0, á heimavelli í gær.

Lammens stóð sig vel og hélt hreinu en það hefur reynst þrautin þyngri til þessa á tímabilinu með Tyrkjann Altay Bayindir í markinu.

Stuðningsmenn United voru hrifnir af töktum Belgans, sem var keyptur til United frá Royal Antwerp á lokadegi félagaskiptagluggans.

Eftir góða vörslu mátti augljóslega heyra stuðningsmenn United syngja: „Ertu Schmeichel í dulargervi.“

Voru þeir þannig að vitna í Peter Schmeichel, danska markvörðinn sem er talinn einn sá besti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

mbl.is
