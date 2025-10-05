Senne Lammens lék sinn fyrsta leik fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í sigrinum á Sunderland, 2:0, á heimavelli í gær.
Lammens stóð sig vel og hélt hreinu en það hefur reynst þrautin þyngri til þessa á tímabilinu með Tyrkjann Altay Bayindir í markinu.
Stuðningsmenn United voru hrifnir af töktum Belgans, sem var keyptur til United frá Royal Antwerp á lokadegi félagaskiptagluggans.
Eftir góða vörslu mátti augljóslega heyra stuðningsmenn United syngja: „Ertu Schmeichel í dulargervi.“
Voru þeir þannig að vitna í Peter Schmeichel, danska markvörðinn sem er talinn einn sá besti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.