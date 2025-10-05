Steve Bruce rekinn

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Blackpool hafa rekið gamla refinn Steve Bruce frá störfum.
Tapið gegn AFC Wimbledon á heimavelli, 2:0, í gær reyndist kornið sem fyllti mælinn. Blackpool hefur tapað sjö leikjum af síðustu ellefu og er liðið í næstneðsta sæti C-deildarinnar á Englandi.
Bruce, sem er 64 ára, tók við Blackpool á síðasta ári. Hann hefur m.a. stýrt Sunderland, Hull, Aston Villa, Newcastle og West Brom í úrvalsdeildinni.
Hann var afar sigursæll hjá Manchester United sem leikmaður á árunum 1987 til 1996.