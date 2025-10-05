Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 5.10.2025 | 17:20

Verður ekki með landsliðinu

Martin Ødegaard í leik með Arsenal.
Martin Ødegaard í leik með Arsenal. AFP/Benjamin Cremel

Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal og norska landsliðsins, hefur dregið sig úr landsliðshóp Noregs sem leikur í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í næstu viku.

Með spelkur utan um hné
Frétt af mbl.is

Með spelkur utan um hné

Arsenal gaf frá sér yfirlýsingu þar sem félagið staðfesti að fyrirliðinn væri með skaddað liðband í vinstra hné og var því neyddur til að draga sig úr landsliðshópnum.

Var það gert til þess að rannsaka meiðslin betur og hefja meðferð sem kemur honum aftur á völlinn sem fyrst. 

Enn er ekki komið fram hversu lengi Normaðurinn verður frá.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mikilvægar viðræður hefjast í dag Fylgjast með Outlaws og Bandidos Myndir: Vannærður refur fannst í Rofabæ 14 ára „að éta xanax og oxy“
Fleira áhugavert
„Það var komið fram við okkur eins og dýr“ Ferðamenn sáust pota í sel Ung börn utan skóla í tvö ár: „Grafalvarleg staða“ Mikilvægar viðræður hefjast í dag