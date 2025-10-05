Verður ekki með landsliðinu

Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal og norska landsliðsins, hefur dregið sig úr landsliðshóp Noregs sem leikur í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í næstu viku.
Arsenal gaf frá sér yfirlýsingu þar sem félagið staðfesti að fyrirliðinn væri með skaddað liðband í vinstra hné og var því neyddur til að draga sig úr landsliðshópnum.
Var það gert til þess að rannsaka meiðslin betur og hefja meðferð sem kemur honum aftur á völlinn sem fyrst.
Enn er ekki komið fram hversu lengi Normaðurinn verður frá.