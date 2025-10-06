Ange Postecoglou, knattspyrnustjóri Nottingham Forest, býst við því að ræða málin við Evangelos Marinakis, eiganda félagsins, eftir slæma byrjun sína með liðið.
Postecoglou hefur stýrt Forest í sjö leikjum en ekki enn unnið einn einasta þeirra og þykir strax valtur í sessi, tæpum mánuði eftir að hann var ráðinn.
„Ég reikna með því að ræða við þá um hvað við erum búnir að hefja hérna, hvar við erum staddir og hvað við ætlum að gera.
Ef fólk vill leggja mat á hlutina eftir þrjár og hálfa viku, eftir sjö leiki hjá okkur, er ekkert sem ég get gert í því. Á sama tíma er ekkert að því að það séu erfiðleikar.
Ég hafði valmöguleika. Ég hefði getað setið á sófanum og horft á leikinn í stað þess að vera í hringiðunni. Ég vil miklu frekar vera þar. Ég elska að berjast,“ sagði Postecoglou við fréttamenn eftir 2:0-tap fyrir Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni í gær.