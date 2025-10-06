Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 6.10.2025 | 13:22 | Uppfært 14:44

Enn músagangur á Old Trafford

Mynd af músinni í bjórglasi á Old Trafford á laugardag.
Mynd af músinni í bjórglasi á Old Trafford á laugardag. Ljósmynd/@RejectedBook

Stuðningsmaður Sunderland fann mús á Old Trafford, heimavelli Manchester United, meðan á leik liðanna stóð í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla á laugardag.

Undir lok síðasta árs var greint frá því að músagangur herjaði á leikvanginn og í maí síðastliðnum skýrði Daily Mail frá því að músaskítur hefði fundist á sjö mismunandi stöðum á leikvanginum.

Vandamálið er því enn til staðar á stærsta leikvangi ensks félags, sem er einungis með tvo af fimm í einkunn fyrir hreinlæti samkvæmt úttekt heilbrigðisyfirvalda í Manchester á síðasta ári.

Músagangur herjar á Old Trafford
Frétt af mbl.is

Músagangur herjar á Old Trafford
mbl.is
Fleira áhugavert
Hamur síðasta geirfuglsins fundinn Ályktað 16 sinnum um nýjan Axarveg „Flest ríki eru bara með her“ Samþykktu 120 metra langt hús við Breiðholtskirkju
Fleira áhugavert
Ályktað 16 sinnum um nýjan Axarveg Starfsdagar leik- og grunnskóla verði samræmdir Enginn vissi hvað þetta var Enska ráðandi eftir nokkra áratugi að óbreyttu