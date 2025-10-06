Enn músagangur á Old Trafford

Stuðningsmaður Sunderland fann mús á Old Trafford, heimavelli Manchester United, meðan á leik liðanna stóð í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla á laugardag.
Undir lok síðasta árs var greint frá því að músagangur herjaði á leikvanginn og í maí síðastliðnum skýrði Daily Mail frá því að músaskítur hefði fundist á sjö mismunandi stöðum á leikvanginum.
Vandamálið er því enn til staðar á stærsta leikvangi ensks félags, sem er einungis með tvo af fimm í einkunn fyrir hreinlæti samkvæmt úttekt heilbrigðisyfirvalda í Manchester á síðasta ári.