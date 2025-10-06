Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 6.10.2025 | 10:16

Miðjumaður Liverpool meiddur

Mohamed Salah og Wataru Endo.
Mohamed Salah og Wataru Endo. AFP/Ozan Kose

Wataru Endo, miðjumaður Liverpool, hefur dregið sig úr landsliðshópi Japans fyrir vináttuleiki gegn Paragvæ og Brasilíu síðar í mánuðinum vegna meiðsla.

Endo kom inn á sem varamaður undir lokin í 2:1-tapi fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni á laugardag og virðist ekki hafa komist heill frá þeim leik.

Í tilkynningu frá Liverpool kemur ekki fram um hvers lags meiðsli er að ræða og þá ekki hvort þau séu alvarleg.

Endo er fyrirliði Japans, sem hefur þegar tryggt sér sæti á HM 2026 fyrir margt löngu.

mbl.is
