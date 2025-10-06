Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 6.10.2025 | 11:42

Valinn í enska landsliðið í fyrsta sinn

Nico O'Reilly í leik með Manchester City gegn Mónakó í …
Thomas Tuchel, þjálfari enska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur kallað Nico O’Reilly, vinstri bakvörð Manchester City, inn í landsliðshópinn í fyrsta sinn.

O’Reilly, sem er tvítugur, kemur inn í landsliðshópinn í stað Reece James, fyrirliða Chelsea, sem neyddist til að draga sig úr hópnum vegna meiðsla.

James meiddist í 2:1-sigri Chelsea á Liverpool og tilkynnti sjálfur á Instagram að hann neyddist til að draga sig úr hópnum vegna skurðar á sköflungi.

O’Reilly hefur spilað níu leiki fyrir Man. City á tímabilinu eftir að hafa brotið sér leið í liðið á síðasta tímabili. Þá skoraði hann fimm mörk í 21 leik í öllum keppnum en O’Reilly getur einnig spilað á miðjunni.

