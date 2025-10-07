Bæjarar með augastað á skotmarki Liverpool

Forráðamenn knattspyrnuliðs Bayern München í Þýskalandi hafa mikinn áhuga á enska varnarmanninum Marc Guéhi.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni.
Samningur hans í Lundúnum rennur út næsta sumar og getur þá yfirgefið félagið á frjálsri sölu en hann var mjög nálægt því að ganga til liðs við Englandsmeistara Liverpool í sumar.
Miðvörðurinn er uppalinn hjá Chelsea en hefur leikið með Crystal Palace frá árinu 2021. Þá á hann að baki 25 A-landsleiki fyrir England en hann hefur verið fastamaður í vörn landsliðsins að undanförnu.