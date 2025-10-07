Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.10.2025 | 17:28

Miðjumaður City dregur sig úr landsliðshópnum

Rodri haltrar af velli um helgina.
Rodri haltrar af velli um helgina. AFP/Adrian Dennis

Spænski knattspyrnumaðurinn Rodri hefur dregið sig úr spænska landsliðshópnum vegna meiðsla. 

Þetta tilkynnti spænska knattspyrnusambandið á samfélagsmiðlum sínum en Rodri, sem er 29 ára gamall, fór meiddur af velli þegar lið hans Manchester City hafði betur gegn Brentford, 1:0, í 7. umferð ensku úrvalsdeildarinnar i Brentford um nýliðna helgi.

Rodri tognaði aftan í læri í leiknum og fór meiddur af velli strax á 21. mínútu en hann sleit krossband í september á síðasta ári og missti af nánast öllu síðasta keppnistímabili.

Spánverjar mæta Georgíu og Búlgaríu í undankeppni HM í komandi landsleikjaglugga en liðið er með 6 stig eða fullt hús stiga á toppi E-riðils eftir sigra gegn Tyrklandi og Búlgaríu í fyrstu umferðunum. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Kennaramenntun undirbýr nema verr en áður Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi Krefst lífstíðardóms yfir Íslendingnum Kanslari hótar að sniðganga Eurovision
Fleira áhugavert
Getur valdið Icelandair tjóni Þyrlan flutti tvo frá Grundarfirði á bráðamóttöku Enska ráðandi eftir nokkra áratugi að óbreyttu Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi