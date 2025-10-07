„Óhjákvæmilegt“ að Amorim verði rekinn

Sparkspekingurinn Jamie Carragher telur óhjákvæmilegt að Rúben Amorim verði sagt upp störfum sem knattspyrnustjóra Manchester United á næstu vikum.
United hefur ekki farið vel af stað á yfirstandandi tímabili en liðið situr sem stendur í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 10 stig og hefur unnið þrjá leiki í deildinni á tímabilinu.
Liðið hefur skorað níu mörk í fyrstu sjö umferðunum og fengið á sig ellefu en United hafnaði 15. sæti deildarinnar á síðustu leiktíð undir stjórn Portúgalans.
„Ég er aldrei hrifinn af því að tala um það hvort það eigi að reka stjóra eða ekki, mér finnst það virðingarleysi,“ sagði Carragher í hlaðvarpsþættinum The Overlap.
„Ég er samt kominn á þann stað núna að það er óhjákvæmilegt að segja honum upp. Það hlýtur að gerast fyrir jól. Tölfræðin hans er ótrúleg.
Hann hefur stýrt liðinu í 50 leikjum og í þessum leikjum er liðið með tvö mörk í plús ef þú horfir á markatöluna,“ bætti Carragher við.