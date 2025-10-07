Söfnuðu 37 milljónum í nafni Jota

Enska knattspyrnufélagið Liverpool hefur tilkynnt að alls hafi 227.000 pund, jafnvirði rúmlega 37 milljónum íslenskra króna, safnast til handa LFC Foundation með sölu á keppnisttreyjum merktum Diogo Jota og stuttermabolum til minningar um hann.
LFC Foundation, góðgerðarsamtök félagsins, hafa tilkynnt að upphæðin verði notuð til þess að koma á fót grasrótarsamtökum í nafni Jota.
Í tilkynningu Liverpool kemur fram að peningarnir verði nýttir til að koma samtökunum á laggirnar og jafnframt til að halda starfsemi þeirra gangandi, en að tilkynnt verði síðar um hvers konar samtök verði að ræða.