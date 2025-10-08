Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.10.2025 | 14:24 | Uppfært 15:52

Sparkað eftir tíu leiki

Paulo Pezzolano entist fimm mánuði í starfi hjá Watford.
Paulo Pezzolano entist fimm mánuði í starfi hjá Watford. Ljósmynd/Watford

Knattspyrnufélagið Watford sem leikur í B-deildinni á Englandi hefur rekið knattspyrnustjóra sinn Paulo Pezzolano eftir aðeins fimm mánuði í starfi.

SkySport greinir frá þessu í dag. Watford er þekkt fyrir að veita knattspyrnustjórum sínum afar litla þolinmæði en Pezzolano er ellefti stjórinn sem félagið rekur frá því í byrjun árs 2020.

Úrúgvæinn stýrði Watford í 10 keppnisleikjum, þar sem liðið situr í 11. sæti með 12 stig eftir níu leiki og er þremur stigum frá umspilssæti. Liðið vann 2:1 sigur á Oxford um síðustu helgi. 

Samkvæmt fréttum mun Javi Gracia mun taka við liðinu en hann stýrði Watford áður frá janúar 2018 til september 2019. Gracia kom Watford-mönnum í úrslitaleik enska bikarsins árið 2019 á Wembley þar sem þeir steinlágu 6:0 fyrir stórliði Manchester City. 

