Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.10.2025 | 22:40

Vill gefa Amorin þrjú ár

Rúben Amorim verður væntanlega ekki rekinn á næstunni.
Rúben Amorim verður væntanlega ekki rekinn á næstunni. AFP/Paul Ellis

Íslandsvinurinn Sir Jim Ratcliffe, sem á meirihluta í enska knattspyrnufélaginu Manchester United, hefur mikla trú á portúgalska knattspyrnustjóranum Rúben Amorim, þrátt fyrir slakt gengi liðsins undir hans stjórn.

Amorim tók við United í nóvember á síðasta ári og endaði liðið í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og hefur byrjun yfirstandandi tímabils verið lítið skárri.

„Að mínu mati ætti hann að fá þrjú ár. Það tekur tíma að ná árangri. Ef þú lítur á Mikel Arteta sérðu að hann byrjaði líka mjög illa. Við verðum að vera þolinmóðir,“ sagði Ratcliffe við The Business-hlaðvarpið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Átján manns missa vinnuna í Seljahlíð Munu slá sér á brjóst og segja „þetta tókst" „Held að við séum nær vaxtalækkun“ Töluverð óvissa og beðið eftir Hæstarétti
Fleira áhugavert
Norrænu ríkin taka öll þátt nema Ísland Munu slá sér á brjóst og segja „þetta tókst" Leggja milljarðasekt á þrotabú Play Dýrkeypt ákvörðun Seðlabankans að mati Samtaka iðnaðarins