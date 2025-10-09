Vill burt frá United

Hollenski knattspyrnumaðurinn Joshua Zirkzee, sóknarmaður Manchester United, vill komast burt frá félaginu í janúarglugganum með það fyrir augum að fá að spila meira.
Daily Mail greinir frá því að Zirkzee sé verulega ósáttur við lítinn spiltíma á tímabilinu en hann hefur einungis spilað í 82 mínútur í heildina.
Hollendingurinn er mun aftar í goggunarröðinni eftir að Man. United festi kaup á þremur sóknarmönnum, þeim Benjamin Sesko, Matheus Cunha og Bryan Mbeumo, í sumar.
Zirkzee veit sem er að hann þarf að spila til þess að eiga möguleika á því að vera landsliðshópi Hollands, en þar eygir hann sæti í lokahópnum á HM 2026 í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.
Sóknarmaðurinn var ekki valinn í hópinn hjá Hollandi fyrir komandi verkefni í nýhöfnum landsleikjaglugga.
Juventus og Napólí sýndu Zirkzee áhuga í sumar en Man. United vildi ekki leyfa honum að fara eftir að Rasmus Höjlund var lánaður til Napóli.